امانة بغداد تعلن عن رفع مجسر متضرر واعادة فتح طريق محمد القاسم

2020/09/01 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع المجسر المتضرر واعادة فتح الطريق محمد القاسم بالكامل.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة، قامت برفع مجسر المشاة الذي تعرض لحادث مروري صباح اليوم الثلاثاء ادى الى انهياره وقطع الطريق السريع محمد القاسم ما دعا ملاكات الامانة الى التحرك بشكل عاجل”.

واضاف البيان، انه “بعد ساعات من العمل المتواصل تم رفع المجسر واعادة فتح الطريق امام حركة السير والمرور بالكامل”، لافتا الى انه “سيتم في وقت لاحق صيانة المجسر واعادته الى الخدمة مجدداً”.

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