مستشار رئيس الوزراء : الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة

2020/09/01 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

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اصابة اثنين من منتسبي الشرطة بانفجار عبوتين ناسفتين شمال بابل

الحلة/نينا/أصيب اثنان من رجال الشرطة مساء اليوم الأحد بانفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من دورية للشرطة في ناحية النيل شمال بابل.

وقال مصدر في شرطة بابل" أن عبوتين ناسفتين انفجرتا مساء اليوم الأحد على حافة الطريق السريع المار بناحية النيل شمال بابل أثناء تواجد دورية للشرطة بالقرب من مكان الانفجار مما

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