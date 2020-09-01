اصابة ثمانية أفراد من عائلة واحدة بحادث سير شمال بعقوبة

2020/09/01 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أصيب ثمانية أفراد من عائلة واحد في حادث سير على طريق كركوك - بغداد شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان ثمانية أشخاص من عائلة واحدة اصيبوا بجروح في حادث سير ناجم عن تصادم عجلتين الاولى نوع لاندكروز والثانية جيب لاريدو قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة .واضاف ان المصابين الذين تم نقلهم الى مستشفى قريب كانوا يستقلون العجلة الاولى./انتهى

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