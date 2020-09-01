2020/09/01 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/تمكنت قوة من جهاز الامن الوطني في الموصل من القاء القبض على متهم بالتعاون مع تنظيم داعش"وقال جهاز الامن الوطني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه إن" المتهم اعترف بتزويره هويات احوال مدنية لعدد من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى ومنحهم أسماء وهمية للإفلات من قبضة القوات الأمنية، وضبطت القوة المكلفة بالقاء القبض على المزور ادلة تعزز الاتهامات الموجهة ضده./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يلقي القبض على مزور هويات لعناصر داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يلقي القبض على مزور هويات لعناصر داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).