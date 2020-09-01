“فيفا” يهدد إيران.. والسبب حظر دخول النساء للملاعب

2020/09/01 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/-هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيران بتعليق اتحادها لكرة القدم بسبب انتهاكاتها للقوانين خاصة تلك التي تتعلق باستمرار حظر دخول النساء إلى الملاعب.ورغم السماح للسيدات الأجنبيات في إيران بحضور المباريات إلا أن الإيرانيات غير مسموح لهن بدخول الملاعب لمشاهدة مباريات الرجال منذ عام 1979.ونشرت وسائل إعلام إيرانية نص رسالة مشتركة من الفيفا […]

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