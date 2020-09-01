2020/09/01 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مؤتمر صحفي في بغداد

هشام داود مستشار رئيس الوزراء - الحكومة لن تسمح بتصاعد العنف خلال التظاهرات

الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة

هيبة الدولة قضية اساسية ونحاول بالحوار تنفيذ مطالب المتظاهرين

الفوضى التي اصبحت مهنة لدى البعض مرفوضة

الحكومة تتحمل مسؤوليتها ويتم تطبيق القانون

الممارسات البيروقراطية أصبحت عائقاً ونسعى لخلق المبادرات الاقتصادية

مستشار الكاظمي: إضعاف الدولة وتقديمها على أنها لا تستطيع حماية المواطنين قضية مضرة بالجميع

انخفاض نسبة الإصابات بكورونا يبعث على الفرح والصحة وفرت جميع أنواع العقاقير الموجودة في العالم

وزارة الصحة وزعت بحدود 450 ألف كمامة على الزائرين في يوم عاشوراء

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