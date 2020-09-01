الراحل الأول.. برشلونة يعلن في بيان رسمي

2020/09/01 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

بدأ برشلون الإسباني خطته التي يسعى من خلالها تجديد دماء فريقه، بعد موسم مخيب للآمال خرج منه خالي الوفاض من دون أي بطولة لأول مرة منذ عام 2007.

فقد أعلن وصيف الدوري، الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق إشبيلية.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب إيفان راكيتيتش، الفريق الأندلسي سيدفع لبرشلونة 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين مكافآت".

كما أعلن إشبيلية استعادة لاعبه السابق، بعد توقيعه عقدا لمدة 4 أعوام قادما من النادي الكتالوني.

وأنهى رحيل لاعب الوسط الكرواتي مسيرة مظفرة بالبطولات مع برشلونة استمرت 6 سنوات فاز خلالها راكيتيتش بأربعة ألقاب للدوري الإسباني ومثلها لكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

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