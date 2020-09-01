الصحة العراقية تطرح توقعاتها بشأن عدد إصابات كورونا المتوقع بعد زيارة عاشوراء

2020/09/01 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة عدم التزام المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي خلال زيارة عاشوراء.

وقال رياض الحلفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القرارات المرتقبة التي ستصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لمواجهة جائحة كورونا لا يمكن الفصح عنها في الوقت الحالي لتفادي ردود الأفعال".

وأضاف الحلفي، أن "معدلات الإصابة في البلاد لا تزال ثابتة منذ بداية شهر محرم الحرام، لكن نتوقع أن ترتفع الإصابات خلال الأيام المقبلة نتيجة عدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي".

وأكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، ان "المؤسسات الصحية والكوادر الطبية لا تزال صامدة في محاربة الجائحة وتقديم الخدمات للمصابين".

وادلت وزارة الصحة، أمس الاثين، بأول تعليق على مارافق احياء شعائر عاشوراء في كربلاء ومختلف محافظات البلاد من تجمعات، فيما جددت الدعوة إلى الالتزام بارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المرجعية الدينية كانت واضحة وشددت على الالتزام باجراء الشعائر عبر ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي وفق ما شددت عليه وزارة الصحة"، مبينا أن "الكثير من المجالس والمواكب التزمت بالوقاية".

وأضاف البدر، أن "كثيرين ممن أحيوا مراسم عاشوراء التزموا بارتداء الكمامة والوقاية الشخصية وأيضاً هناك من لم يلتزموا وهناك فترة حضانة للفيروس، وإن حدثت عدوى فإن نتيجتها ستظهر خلال أيام من يومين إلى أسبوعين ولا يمكن الحديث عن نتائج حالياً".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه "منذ أسابيع هناك توجيهات وتثقيف للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إحياء الشعائر، ويجب حفظ الارواح وعلى الجميع الالتزام باجراءات الوقاية، لانه في حال كان هناك شخص واحد مصاب فمن الممكن ان ينقل العدوى للكثيرين إن كان حاضراً بأحد التجمعات".

وأكد أن "وزارة الصحة مستعدة للتعامل مع كل الإحتمالات وهيأت 8 الاف سرير وستفتتح مراكز جديدة ومختبرات"، مبينا أن "عدد الأسرة الحالي أكثر من الحاجة، لكننا وضعنا احتمال الأسوأ لإستقبال الاعداد الكبيرة".

وأوضح البدر، أن "خطة زيارة الأربعين ستشمل عدة وزارات وخلال أيام ستنهي وزارة الصحة ستنهي جميع استعدادتها"، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين "لأنه من غير الممكن لأية جهة صحية ان تتعامل مع كورونا بنجاح دون تعاون المواطنين".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 176602 (نسبة الشفاء 75.2 %)، ومجموع الأصابات حتى اليوم 234934، والحالات الكلية تحت العلاج 51290، وعدد الراقدون في العناية المركزة 512، ومجموع الوفيات 7042.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تطرح توقعاتها بشأن عدد إصابات كورونا المتوقع بعد زيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تطرح توقعاتها بشأن عدد إصابات كورونا المتوقع بعد زيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).