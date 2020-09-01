استغراب نيابي من “صمت” الكاظمي ازاء “خروقات” الهيئة الوطنية للاستثمار

2020/09/01 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

عبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي، الثلاثاء، عن استغرابه من صمت الحكومة تجاه “خروقات” هيئة الاستثمار.

وقال التميمي لـ /المعلومة/ “اننا نستغرب من سكوت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تجاه خروقات الهيئة الوطنية للاستثمار”، مضياف أن “اكثر من اجتماع مع الكاظمي شرحنا له اهمية دور الاستثمار بشكل حقيقي وللاسف لم يقم باي دور”.

وطالب “بضرورة الاسراع والتحرك العاجل لاعادة هيكلة الهيئة بكوادر جديدة تعيد اموال الاستثمار للدولة”.

وكشف عضو لجنة الاقتصاد والإستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، الشهر الماضي، عن مخالفات بالاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية، بقيمة حوالي ٤ مليارات دينار، مؤكدا عزمه بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد وحجم التلاعب المالي والإداري.



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