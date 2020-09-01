الجمهور يعود للملاعب.. آلاف المشجعين سيحضرون مباراة في الدوري الألماني

2020/09/01 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حصل نادي لايبزيغ الألماني، الثلاثاء، على موافقة أولية من السلطات المحلية لاستضافة 8500 متفرج في مباراته الافتتاحية بالدوري الألماني ضد ماينز في 20 سبتمبر الجاري.



ووفقا لخبر صادر عن وكالة "سيد" الرياضية الألمانية التابعة لـ"فرانس برس"، وتابعها "ناس" (1 ايلول 2020)، فإن عودة الجماهير إلى الملاعب لا تزال معلقة بسبب التطورات المستجدة في معدل تفشي الوباء محليا.

ويبلغ هذا المعدل حاليا 3.2 حالات جديدة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة، وفي حال بقائه دون العشرين سيتم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب.

وسيتم توزيع المتفرجين البالغ عددهم 8500، بحسب البروتوكول الصحي الذي تفرضه رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، بطريقة مشجع في كل 5 مقاعد، مع الزامية ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الجماهير، وحظر بيع المشروبات الكحولية، وعلى أن يقتصر من يحق لهم الدخول إلى الملعب على جمهور الفريق المضيف.

وستكون المرة الأولى التي تشهد فيها الملاعب الأوروبية عودة الجماهير في بطولة دوري محلية، منذ اتخاذ الإجراءات الوقائية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقدمت العديد من أندية البوندسليغا بطلبات مماثلة للحصول على إذن من السلطات المحلية لعودة المتفرجين، حتى بأعداد صغيرة، بينها فريقا العاصمة هرتا وأونيون برلين وأينتراخت فرانكفورت وفولفسبورغ.

وكان الاتحاد الألماني للعبة أعلن الاثنين أنه سيسمح بحضور الجماهير بأعداد قليلة خلال الدور الأول من مسابقة الكأس اعتبارا من منتصف سبتمبر الحالي، مشيرا في بيان له إلى أنه في "دوري الدرجة الثالثة وكأس ألمانيا والدوري المحلي للسيدات، سيحدد النادي عدد المشجعين بالاتفاق مع السلطات الصحية المحلية".

ومنح الاتحاد الضوء الأخضر للسلطات الصحية والبلدية المحلية في كل مدينة على حدة لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في ظل غياب توافق سياسي داخل أروقة الاتحادات الفدرالية على اتخاذ قرار بشأن عودة الجماهير من عدمها.

"سكاي"

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