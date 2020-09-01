مجلس الوزراء يوافق على بناء منشآت عملاقة لاستثمار الغاز لصالح شركة غاز البصرة

2020/09/01 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس المجلس على بناء منشات عملاقة في محافظة البصرة.





وذكر مصدر مطلع {للفرات نيوز} عن" موافقة مجلس الوزراء في جلسة اليوم على بناء منشآت عملاقة لاستثمار الغاز لصالح شركة غاز البصرة".

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ظهر الثلاثاء.

وبحسب مكتبه فان الكاظمي اكد خلال الاجتماع، على عدم السماح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، وان هناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها.

وفاء الفتلاوي

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