ملك البحرين لكوشنر: استقرار الخليج يعتمد على السعودية

2020/09/01 | 18:04 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في صورة من أرشيف رويترز دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء البحرين أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أبلغ جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأن الاستقرار في منطقة الخليج يعتمد في جميع المواقف على ”الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية“.ويزور كوشنر دول الخليج العربية في أعقاب اتفاق 13 أغسطس آب بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات، ويقول إنه يأمل في أن يوطد المزيد من الدول علاقاتها بإسرائيل.وتقول السعودية، الحليف الوثيق للبحرين، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير علي خفاجي

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