روسيا و - الوقت الضائع- الأمريكي - صلاح بدرالدين

2020/09/01 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين لم يعد سرا أن المحتل الروسي بدأ منذ حين اعداد العدة لاستثمار الوقت الضائع الذي يفصل بين التحضير للانتخابات الرئاسية وتتويج الرئيس الأمريكي الجديد حتى مباشرته لعمله بالعام القادم وميدا العمل الرئيسي سيكون سوريا وماحولها .



واذا أضفنا المدة التي يحتاج اليها مسار عملية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد ، وانتقال السلطة ، والمباشرة التنفيذية بالعمل الرئاسي المؤسساتي الى مدة شهرين باقيين لاج ......





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