إصابة منتسب ومدنيين اثنين بانفجار عجلة مفخخة في الرمادي

2020/09/01 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أصيب منتسب ومدنيين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن عجلة مفخخة نوع أفيوا انفجرت في الحي الصناعي لمدينة الرمادي".

وأضافت، أن "الانفجار أسفر عن إصابة منتسب ومدنيين اثنينن".

يشار إلى أن سيارة مفخخة انفجرت في وقت سابق على الطريق الرابط بين تكريت وكركوك.

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