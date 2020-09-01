الصحة العالمية: تحذر من فتح الاقتصادات قبل السيطرة على كورونا مؤكدة يسبب كارثة

2020/09/01 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – حذرت منظمة الصحة العالمية من فتح الاقتصادات قبل السيطرة على فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب كارثة.وأضافت المنظمة الأممية “نريد عودة آمنة للموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم”.وأوضحت الصحة العالمية، أنها تعمل لضمان لقاح فعال بنسبة 50 في المئة على الأقل، مؤكدة أن الفيروس مستقر نسبيا.إلى ذلك، أظهر إحصاء […]

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