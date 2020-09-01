2020/09/01 | 18:12 - المصدر: عين العراق

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انفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" وسط الرمادي

انفجرت عبوة ناسفة يوم الثلاثاء وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار غربي العراق، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش، انفجرت على سيارة، أثناء العمل في صناعة الرمادي وسط المدينة".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات تذكر، إلا أنه تسبب بتضرر عدد من العجلات والمحال القريبة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث لإخماد النيران.

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