صور “مبهرة”: بعيدًا عن الأحداث الأمنية.. مالم تشاهده من نشاطات “فضائية” واقتصادية “مذهلة” في صحراء الأنبار

2020/09/01 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تطغى الأخبار والأحداث الأمنية المتلعقة بالعثور على أكداس وصواريخ وأسلحة وتفجير مغارات لتنظيم “داعش”، على الأجواء والأخبار المتعلقة بصحراء الأنبار، المساحة الشاسعة المتروكة من جسد العراق.

من جانب آخر، يجد العديد من الأشخاص، عوامل وخصائص تتوفر في صحراء الأنبار، تمكنهم من ممارسة هواياتهم ومالها من آثار جمالية واقتصادية جمة.

الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون العجيب من كواكب ومليارات النجوم ..

الصوره من صحراء الانبار حيث تعد هذه المنطقه من اقل المناطق الملوثه بالضوء في العالم pic.twitter.com/3nJy89nCbe

— Ehab Amjad| (@Ehaab_96) July 23, 2020

يجد هواة تصوير الفضاء والسماء، مايحتاجوه من أجواء صافية خالية من التلوث الضوئي والصناعي في باقي المناطق المأهولة، مايوفر مناظر خلابة ويتيح تصوير السماء بلقطات تظهر النجوم كلها بشكل متكامل، فضلًا عن ظهور درب التبانة بشكل جميل وواضح للعيان.

🌅غريب🌅تصوير ذراع مجرة درب التبانة Milky way في صحراء الانبار /العراقحيث تعتبر صحراء الانبار احد المناطق الدسمة فلكياً والصافية والخالية من التلوث الضوئيطريقة اظهار مجرة درب التبانهيجب وضع الكاميرا ثابته باتجاه ذراع المجرة واخذ لقطة بتعريض 30 sec لالتقاط اكبر… pic.twitter.com/eoW7Tp1C1m

— Y0usef_Threads (@y0sef_amir) August 8, 2020

ويجد هواة الصيد والتخييم في البراري، ما يحتاجوه أيضًا في هذه الصحراء، التي تتمتع بوجود أصنافًا مختلفة من الحيوانات البرية، فضلًا عن بعدها الشاسع عن كل مظاهر المدينة والضوضاء، لتتيح لمحبي الحياة البرية والبدوية ما يمكنهم من قضاء ساعات وايام صافية.

هذه صحراء الأنبار بالحقيقة.



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— إحسان (@ehssan_96) August 11, 2020

وتظهر صحراء الأنبار، اصنافًا مختلفة من النباتات البرية وذاتية النمو، بأشكال والوان مبهرة، بعد كل موسم أمطار غزيرة، فضلًا عن مايعرف بـ”الكمأ” الذي يلاقى طلبًا واقبالًا شديدين بعد كل موسم امطار في الاسواق العراقية ويتمتع بثمن باهض، حيث ينمو في الصحراء ذاتيًا بعد مواسم الامطار دون أي زراعة او غرس بذور او عناية، وهو مايعد من أسرار الأرض.

صحراء الأنبارسبحان من خلق فسوى pic.twitter.com/ltyHfMYZUJ

— .AYA (@aa_sh_00) August 8, 2020

ونجحت صحراء الانبار أيضًا بزراعة وتنمية الفستق الحلبي، حيث تمكن عدد من الأشخاص بزراعة نحو 45 ألف شجرة ودون سقي لمدة 4 سنوات، لكن الأشجار لم تمت، لقدرتها على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية، فيما يصل انتاج الشجرة الواحدة 10 كيلو غرام، ويبلغ سعر الكيلو الواحد 12 دولار.

صحراء الانبار نجحت زراعة الفستق الحلبيحيث تمكن احد الاخوان ومعه 12 عامل من زراعة45000 شجره، وبقت هذه الأشجار بدون سقي لأربع سنوات بسبب سيطره داعش على المحافظهولم تمت الأشجار ما يدل على تحملها للجفاف ودرجات الحراره العاليه وانتاج الشجره الواحده 10 كيلو غرام، سعر الكيلو يتبع pic.twitter.com/UfwcyreVJY

— مرتضى السيد Mortada mr (@mortada_mr) June 10, 2020

ويمكن زراعة الدونم الواحد نحو 50 شجرة، فيكون وارد الدونم الواحد 6000 دولار.

الجزء الثاني #الرمادي #العراق هذه الارض معطاءة فستق حلبي هم ينزرع ١٥٠ الف شجرة و مئات أشجار الزيتون والحمضيات وعشرات انواع النخيل كلها على الآبار و بقت ٤ اسنين بلا ري بوقت داعش و قاومت الظروف ورجعت حسن من قبل و ريات خفيفة و ملوحة و تذب فستق الف شكر مهندس سامي الحياني pic.twitter.com/JBIEsFdUSX

— Amjad Al Rays Ⓜ️ (@54321Myteet) June 10, 2020

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