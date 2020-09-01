رئاسة الجمهورية تكشف عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي يوم غد للعراق

2020/09/01 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ …كشفت رئاسة الجمهورية عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العراق.وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري في حديث للوكالة الرسمية، تابعته المستقلة، إن “زيارة الرئيس ماكرون الى بغداد يوم غد الاربعاء، ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا ،لاسيما أن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة […]

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