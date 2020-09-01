2020/09/01 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بحث العراق ومصر سُبل تعزيز وتطوير التعاون التجاري والصناعي بين البلدين ، مؤكدا أهمية تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وكذلك تعظيم الاستفادة من السوق الاستهلاكي الضخم للعراق والذي يتجاوز 40 مليون مستهلك.وذكر بيان للسفارة العراقية في القاهرة وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد لمصر أهمية تفعيل الطريق البري للمساهمة بتنشيط حركة التجارة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد لمصر أهمية تفعيل الطريق البري للمساهمة بتنشيط حركة التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).