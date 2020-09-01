"هتك عرض 3 فتيات".. النيابة المصرية تحيل طالبا للجنايات بتهمة الاغتصاب

2020/09/01 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بإحالة طالب متهم بالاغتصاب والتحرش بالفتيات، إلى محكمة الجنايات، والتي أثارت قضيته الرأي العام.

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