المستشار داود يتحدث عن ملفات هامة: هذا هو السبيل للسيطرة على ’السلاح المنفلت’

2020/09/01 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد هشام داود مستشار رئيس الوزراء، الثلاثاء، ان العراق بدأ يلعب دورا مهما في المنطقة، مبيناً ان فرنسا تريد بناء جسور اقتصادية مع البلاد، فيما أفصح عن زيارات مرتقبة بين العراق والسعودية.



وذكر داود في مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (1 ايلول 2020)، ان "الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، كما ان الفوضى التي أصبحت مهنة لدى البعض مرفوضة"، مبيناً ان "الحكومة تتحمل مسؤوليتها ويتم تطبيق القانون وهيبة الدولة وهي قضية أساسية".

واضاف داود ان "عملية إضعاف الدولة وتقديمها بأنها لا تستطيع حماية المواطنين قضية مضرة بنا جميعاً"، موضحاً ان "الممارسات البيروقراطية أصبحت عائقاً ونسعى لخلق المبادرات الاقتصادية".

وبشأن جائحة كورونا قال داود ان "انخفاض نسبة الإصابات بكورونا يبعث على الفرح، ووزارة الصحة وفرت جميع أنواع العقاقير الموجودة في العالم، ووزعت بحدود 450 ألف كمامة على الزائرين في يوم عاشوراء".

وعن ملف الكهرباء ذكر داود ان "الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء بمسؤولية، كما ان مجلس الوزراء وافق على بناء منشآت عملاقة لاستثمار الغاز لصالح شركة غاز البصرة"، مببيناً ان "مجلس الوزراء وافق على البدء بتنفيذ مشروع استثمار غاز الناصرية".

واكد داود ان "مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق".

واشار الى ان "العراق بدأ يلعب دورا مهما في المنطقة، و فرنسا تريد بناء جسور اقتصادية مع العراق"، موضحاً انه "ستكون هناك زيارات مرتقبة بين العراق والسعودية".

وافاد داود بأن "السيطرة على السلاح المنفلت تتم بتقوية الدولة من جميع الأطراف".

وعن ملف الرواتب قال داود ان "رئيس الوزراء يوجّه الوزراء بالبحث عن الفساد والرواتب المزدوجة والتلاعب على القانون والتبديد بالمال العام"، مضيفاً ان "قطاع الزراعة تعرض إلى الأذى نتيجة فتح الحدود".

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