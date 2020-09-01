التربية تستعد لوضع آلية للدراسة الصفية والالكترونية في ظل كورونا.. وتعلن مقررات

2020/09/01 | 18:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المشكلة لإعداد (الفقرة الثانية) حول رؤيةٍ متقدمة للعام الدراسي القادم ، برئاسة مستشار الوزارة السيد علي الزبيدي ، اجتماعاً موسعاً ضم عدد من المديريات منها الاشراف والمناهج والتقويم والامتحانات والتعليم العام والتخطيط التربوي والتطوير المؤسسي ، بغية اعداد رؤيةٍ متقدمةٍ للعام الدراسي 2020 - 2021 في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضه جائحة "كورونا" . وبين المكتب الاعلامي في الوزارة في بيان لهُ ، ان الاجتماع خرج بعدة توصيات اهمها ..التعايش مع جائحة "كورونا" واخذ الاجراءات الصحية ، فضلاً عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة ، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ15 تلميذ وطالب فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية ، وكذلك كيفيه تنظيم الدوام والاشراف عليه ، هذا وسيتم عرض هذه التوصيات على معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي بغية المصادقة عليها .وأضاف البيان ، ان الاجتماع (الخامس) للجنة تناول ايضا الآلية المستخدمة للدراسة الصفية والالكترونية وعملية التدريب السريعة والمركزة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، واستكمال وتعزيز المعرفة السابقة للمواد التي اخذت عام 2019 - 2020 ، ويلزم اخذ المواد التي تركت بالسنة السابقة في العام القادم مع التدريس والامتحان بها ، اضافةً الى وضع المناهج وتكييفها مع الدراسة الالكترونية والصفية

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