موقف إدارة برشلونة من فرض عقوبة على ميسي بعد غيابه عن التدريبات

2020/09/01 | 18:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، موقف إدارة برشلونة من فرض عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، لتغيبه عن تدريبات النادي الكتالوني لليوم الثاني على التوالي.وغاب ميسي يوم الأحد، عن فحص فيروس كورونا، الذي خضع له لاعبو برشلونة، ثم غاب الإثنين عن أول تدريب تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.وغاب ميسي اليوم الثلاثاء، عن ثاني تدريبات برشلونة استعدادا للموسم الجديد 2020/2021.وبحسب برنامج "الشرينغيتو" فإن إدارة برشلونة لن تعاقب ميسي على غياباته.وأبلغ ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، برشلونة برغبته في الرحيل الصيف الحالي، بشكل مجاني، في حين ترفض إدارة برشلونة طلب ميسي.وتصر إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، على بقاء ميسي، أو رحيله بدفع قيمة فسخ العقد، التي تبلغ 700 مليون يورو.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، حيث يمكنه الرحيل مجانا حينها، لكن النجم الأرجنتيني يصر على الرحيل الصيف الحالي، حيث يرتبط بالانتقال لمانشستر سيتي الإنجليزي.وينتظر أن يعقد خورخي ميسي والده ووكيل أعماله، جلسة مع إدارة برشلونة، غدا الأربعاء، لمناقشة مستقبل أفضل لاعب في تاريخ برشلونة.محمد

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