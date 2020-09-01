مجلس الوزراء يوافق على مقترح تحديد يوم وطني للعراق

2020/09/01 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار رئيس الوزراء هشام داود، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق.

وقال داود خلال مؤتمر صحفي تابعته “تقدم”، إن “مجلس الوزراء وافق على البدء بتنفيذ مشروع استثمار غاز الناصرية، فيما وافق أيضاً على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق”.

وأضاف داود أن “الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة”، مؤكداً أن “ألحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء بمسؤولية”.

وأشار إلى أن “انخفاض نسبة الإصابات بكورونا يبعث على الفرح ووزارة الصحة وفرت جميع أنواع العقاقير الموجودة في العالم”.

واكد داود، أن “رئيس الوزراء وجّه الوزراء بالبحث عن الفساد والرواتب المزدوجة والتلاعب على القانون والتبديد بالمال العام”.

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