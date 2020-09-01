الاعلام الامني: اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة  في الرمادي

2020/09/01 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الإمني، اليوم الثلاثاء، عن اصابة منتسب ومدنيين اثنين في انفجار عجلة مفخخة بمدينة الرمادي في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عجلة مفخخة نوع أفيوا، انفجرت في الحي الصناعي لمدينة الرمادي”.

واضاف البيان، ان “الانفجار تسبب في اصابة منتسب ومدنيين اثنين”.

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