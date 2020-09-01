اهمها التعايش مع 'كورونا'.. التربية تصدر توصيات بشأن العام الدراسي

2020/09/01 | 18:41 - المصدر: السومرية نيوز

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اجتماع في التربية يصدر توصيات عدة اهمها التعايش مع "كورونا" وتطبيق التباعد

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