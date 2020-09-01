2020/09/01 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الكاظمي: الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة

أكد مستشار رئيس الوزراء هشام داود أن الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، وفيما أشار إلى رفض الفوضى التي أصبحت مهنة لدى البعض وأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بتطبيق القانون، أعلن الموافقة على بناء منشآت عملاقة لاستثمار الغاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر توصيات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر توصيات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).