2020/09/01 | 18:43 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 | 06:40 مساءً | عدد القراءات : 5

التربية تقرر ببيان رسمي التعايش مع كورونا في العام الدراسي المقبل

قررت وزارة التربية، الثلاثاء، التعايش مع جائحة كورونا واخذ الاجراءات الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد خلال العام الدراسي المقبل.

وقالت التربية في بيان، إن "اللجنة المشكلة لإعداد (الفقرة الثانية) حول رؤيةٍ متقدمة للعام الدراسي المقبل، عقدت برئاسة مستشار الوزارة علي الزبيدي، اجتماعاً موسعاً ضم عدد من المديريات منها الاشراف والمناهج والتقويم والامتحانات والتعليم العام والتخطيط التربوي والتطوير المؤسسي، بغية اعداد رؤيةٍ متقدمةٍ للعام الدراسي 2020 - 2021 في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضه جائحة كورونا" .





واضافت، ان "الاجتماع خرج بعدة توصيات اهمها، التعايش مع جائحة كورونا واخذ الاجراءات الصحية، فضلاً عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ 15 تلميذا وطالبا فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية، وكذلك كيفيه تنظيم الدوام والاشراف عليه، وسيتم عرض هذه التوصيات على وزير التربية علي حميد الدليمي بغية المصادقة عليها".

واشارت الى ان "الاجتماع (الخامس) للجنة تناول ايضا الآلية المستخدمة للدراسة الصفية والالكترونية وعملية التدريب السريعة والمركزة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، واستكمال وتعزيز المعرفة السابقة للمواد التي اخذت عام 2019 - 2020، ويلزم اخذ المواد التي تركت بالسنة السابقة في العام القادم مع التدريس والامتحان بها ، اضافةً الى وضع المناهج وتكييفها مع الدراسة الالكترونية والصفية".

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