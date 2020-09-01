التربية تصدر توصيات بشأن العام الدراسي اهمها “التعايش مع كورونا”

2020/09/01 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لوضع آلية للدراسة الصفية والالكترونية في ظل الظروف والمتغيرات المستقبلية، فيما خرجت بعدة توصيات اهمها، التعايش مع جائحة كورونا.

وقال المكتب الاعلامي في الوزارة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المشكلة لإعداد (الفقرة الثانية) حول رؤيةٍ متقدمة للعام الدراسي القادم، برئاسة مستشار الوزارة علي الزبيدي، عقدت اجتماعاً موسعاً ضم عدد من المديريات منها الاشراف والمناهج والتقويم والامتحانات والتعليم العام والتخطيط التربوي والتطوير المؤسسي ، بغية اعداد رؤيةٍ متقدمةٍ للعام الدراسي 2020 – 2021 في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضه جائحة كورونا”.





واضاف البيان، ان “الاجتماع خرج بعدة توصيات اهمها، التعايش مع جائحة كورونا واخذ الاجراءات الصحية، فضلاً عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ 15 تلميذ وطالب فقط، وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية، وكذلك كيفيه تنظيم الدوام والاشراف عليه، وسيتم عرض هذه التوصيات على وزير التربية علي حميد الدليمي بغية المصادقة عليها”.

واشار الى ، ان “الاجتماع (الخامس) للجنة تناول ايضا الآلية المستخدمة للدراسة الصفية والالكترونية وعملية التدريب السريعة والمركزة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستكمال وتعزيز المعرفة السابقة للمواد التي اخذت عام 2019 – 2020، ويلزم اخذ المواد التي تركت بالسنة السابقة في العام القادم مع التدريس والامتحان بها ، اضافةً الى وضع المناهج وتكييفها مع الدراسة الالكترونية والصفية”.

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