جدول “مزدحم” للطائر الأخضر يوم غد الاربعاء.. 18 رحلة لـ7 مدن داخلية وخارجية

2020/09/01 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن جدول الرحلات ليوم غد الاربعاء.

وتضمن الجدول 18 رحلة، لـ7 مدن داخلية وخارجية، من بينها مشهد وطهران وبيروت واسطنبول في رحلة استثنائية لنقل العراقيين هناك.

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