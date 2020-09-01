تغريدة خامنئي.. ما السر وراء الخوف الإيراني من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي؟

2020/09/01 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة أخرى، تهاجم إيران الإمارات على خلفية إقامة علاقات مع إسرائيل، وتتهمها، على لسان المرشد علي خامنئي، بأنها "خانت العالم الإسلامي"، فما السر وراء الخوف الإيراني من خطوة كهذه؟

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