2020/09/01 | 18:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية تجتمع في بغداد للتأكيد على مطالبها بتعيين الأمين العام والمالي من داخل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية

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