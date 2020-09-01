الدفاع تؤكد صيانة وتأهيل عدد من طائرات F16 بوقت استثنائي ’فيديو’

2020/09/01 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، تمكن الورش الفنية من إعادة تأهيل عدد من طائرات F16 المقاتلة وبوقت استثنائي.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 ايلول 2020)، ان "جهوداً جبارة تبذلها الطواقم الفنية العراقية من الضباط والمراتب في قاعدة بلد الجوية، لصيانه طائرات F16 المقاتلة ذات التقنيات الحديثة والمواصفات العالمية".

واضاف البيان "الورش الفنية تمكنت من إعادة تأهيل عدد من الطائرات وبوقت استثنائي، بعد انسحاب الشركات المصنعة لهذه الطائرة، وبذلك تؤكد قيادة القوة الجوية قدرتها على بناء سلاح فاعل قادر على مواجهات التحديات".

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