بواقع 20 رحلة جوية.. الطائر الاخضر ينطلق غداً الاربعاء

2020/09/01 | 19:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة النقل عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاربعاء.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انطلاق 20 رحلة غداً الاربعاء كما مبين في الجدول التالي:- وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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