2020/09/01 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر: حقوقنا لن تسترد بالسلاح وانما بالسلام والاستمرار على القناعة بالإصلاح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: حقوقنا لن تسترد بالسلاح وانما بالسلام والاستمرار على القناعة بالإصلاح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: حقوقنا لن تسترد بالسلاح وانما بالسلام والاستمرار على القناعة بالإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).