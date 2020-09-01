2020/09/01 | 19:14 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 | 06:58 مساءً | عدد القراءات : 43

سياسي يعرب عن تخوفه من نهاية قاسية بسبب الفشل المتراكم بعد 2003

أعرب السياسي العراقي وعضو مجلس النواب السابق كامل الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن تخوفه من نهاية قاسية للبلاد بسبب الفشل المتراكم بعد 2003.

وقال الدليمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "عندما ركبنا سفينة الفشل السياسية بعد عام ٢٠٠٣ ، وعشرات الرَبابنَّة يقودونها نحو المجهول ، وامواج الدماء والتجهيل واغتصاب العقول تتصاعد ، لم نكن ننتظر النجاح او الوصول الى ضفة الأمان ، بل ننتظر نهاية الرحلة المحتومة ، وخوفي ان تكون نهاية قاسية".

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