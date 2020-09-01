معدة للتهريب.. ضبط حاوية محملة بالدراجات بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/09/01 | 19:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط حاوية محملة بدراجات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

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