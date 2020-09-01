الصدر يدعو الحشد الى الابتعاد عن المهاترات السياسية

2020/09/01 | 19:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الحشد الشعبي الى الابتعاد عن المهاترات السياسية وتصفية عناصره من السيئين، فيما اعتبر أن الخلافات السياسية تفاقمت بين الاحزاب والبلدان.

وأدناه نص كلمة الصدر في تغريدة مطولة نشرت في تويتر:

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