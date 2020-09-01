بالأرقام والمناطق.. تفاصيل إصابات كورونا وحالات الشفاء في الرصافة

2020/09/01 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الثلاثاء، عن تسجيل 463 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 243 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما اكدت شفاء 558 حالة جديدة من مصابي الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 24874.



وقال مدير الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 ايلول 2020)، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 463 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

243 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاعظمية 8 حالات

قطاع الرصافة 14 حالة

بغداد النهروان 47 حالة

قطاع المدائن 37 حالة

قطاع بغداد الجديدة 4 حالات

قطاع الشعب 45 حالة

قطاع الصدر 15 حالة

قطاع الاستقلال 25 حالة

قطاع البلديات الثاني 48 حالة

220 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 119 حالة محلة 544, 517, 520, 538, 542, 526, 556, 558, 565, 555, 551, 552, 545, جميلة, الزراعي, الجوادر, حي الاكراد

الكرخ 15 حالة ضمن المناطق التالية, حي العامل حالتين, القادسية حالتين, اليرموك حالتين, حي الجامعة حالتين, الحرية حالتين, شارع حيفا حالة واحدة, الدورة3 حالات, حي الجهاد حالة واحدة,

الغدير حالتين محلة 706

جسر ديالى حالة واحدة

المعلمين حالة واحدة محلة 731

محافظة بابل حالة واحدة ابو غرق

السعدون 3 حالات محلة 101

ام الكبر والغزلان حالة واحدة

العبيدي 4 حالات محلة 765,

القاهرة 4 حالات محلة 303, 309,

الصليخ 3 حالات محلة 326, 328

حي الزهراء حالتين محلة 757

كمب سارة حالة واحدة

الشعب 14 حالة محلة 351, 337, 339, 327, 317, الزراعي, البنوك

الكرادة 7 حالات محلة 905, 906, 904

بغداد الجديدة 7 حالات محلة 709, 701, 702

الرشاد حالتين

شارع النضال حالة واحدة محلة 103

بوب الشام حالتين محلة 362

البلديات 7 حالات محلة 738, 732, 745

الزعفرانية 4 حالات محلة 962, 954

المدائن 5 حالات ناحية الوحدة

الامين 3 حالات محلة 733

المشتل حالة واحدة محلة 729

الكفاح حالة واحدة محلة 125

الحسينية 9 حالات محلة 221, 223, السكلات,

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 30659 توفي منهم 1138 للاسف فيما اكتسب الشفاء 24874 ومتبقي قيد العلاج 4647".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

واعلن مدير عام صحة الرصافة "شفاء 558 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 24874 حالة".

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 558 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا".

واشار البيان الى ان الحالات موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 237 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 32 حالة شفاء في منطقة الشعب .



و 29 حالة شفاء في منطقة حي النصر ومثلها في البلديات .



و 28 حالة شفاء في منطقة الامين ومثلها في الحبيبية .



و 27 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى ومثلها في النهروان .و25 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر .



و 19 حالة شفاء في منطقة الاعظمية .



و 18 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين .



و 17 حالة شفاء في منطقة الدورة .



و 15 حالة شفاء في منطقة التاجي .



و 14 حالة شفاء في منطقة البياع .



و7 حالات شفاء في صحة ديالى .



و 6 حالات شفاء في صحة بابل .

واضاف ان "الحالات بدت عليها علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 24874 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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