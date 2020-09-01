لليوم الثالث.. الرصافة تسجل ارتفاعاً ملموساً بالتعافي من كورونا تفوق الاصابات

2020/09/01 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغدادالفرات نيوز} سجلت دائرة صحة بغداد/الرصافة، لليوم الثالث على التوالي ارتفاعاً ملموساً بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا تفوق الاصابات بعد تسجيل 463 اصابة جديدة مقابل 558 حالة شفاء اليوم الثلاثاء.





واعلن مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تسجيل 463 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 243 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية موزعة كالتالي:-

- 243 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع الاعظمية 8 حالات

• قطاع الرصافة 14 حالة

• بغداد النهروان 47 حالة

• قطاع المدائن 37 حالة

• قطاع بغداد الجديدة 4 حالات

• قطاع الشعب 45 حالة

• قطاع الصدر 15 حالة

• قطاع الاستقلال 25 حالة

• قطاع البلديات الثاني 48 حالة

- 220 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 119 حالة محلة 544, 517, 520, 538, 542, 526, 556, 558, 565, 555, 551, 552, 545, جميلة, الزراعي, الجوادر, حي الاكراد.

• الكرخ 15 حالة ضمن المناطق التالية, حي العامل حالتين, القادسية حالتين, اليرموك حالتين, حي الجامعة حالتين, الحرية حالتين, شارع حيفا حالة واحدة, الدورة 3 حالات, حي الجهاد حالة واحدة.

• الغدير حالتين محلة 706

• جسر ديالى حالة واحدة

• المعلمين حالة واحدة محلة 731

• محافظة بابل حالة واحدة ابو غرق

• السعدون 3 حالات محلة 101

• ام الكبر والغزلان حالة واحدة

• العبيدي 4 حالات محلة 765,

• القاهرة 4 حالات محلة 303, 309,

• الصليخ 3 حالات محلة 326, 328

• حي الزهراء حالتين محلة 757

• كمب سارة حالة واحدة

• الشعب 14 حالة محلة 351, 337, 339, 327, 317, الزراعي, البنوك

• الكرادة 7 حالات محلة 905, 906, 904

• بغداد الجديدة 7 حالات محلة 709, 701, 702

• الرشاد حالتين

• شارع النضال حالة واحدة محلة 103

• بوب الشام حالتين محلة 362

• البلديات 7 حالات محلة 738, 732, 745

• الزعفرانية 4 حالات محلة 962, 954

• المدائن 5 حالات ناحية الوحدة

• الامين 3 حالات محلة 733

• المشتل حالة واحدة محلة 729

• الكفاح حالة واحدة محلة 125

الحسينية 9 حالات محلة 221, 223, السكلات.

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 30659 توفي منهم 1138 للاسف فيما اكتسب الشفاء 24874 ومتبقي قيد العلاج 4647".

ودعا المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

كما اعلن الساعدي، شفاء 558 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 24874 حالة.

وبين، ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 558 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

مدينة الصدر 237 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها.

32 حالة شفاء في منطقة الشعب.

29 حالة شفاء في منطقة حي النصر ومثلها في البلديات.

28 حالة شفاء في منطقة الامين ومثلها في الحبيبية.

27 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى ومثلها في النهروان.

25 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر.

19 حالة شفاء في منطقة الاعظمية.

18 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين.

17 حالة شفاء في منطقة الدورة.

15 حالة شفاء في منطقة التاجي.

14 حالة شفاء في منطقة البياع.

7 حالات شفاء في صحة ديالى.

6 حالات شفاء في صحة بابل.





واضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 24874 حالة شفاء"، مبينا ان" شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

وفاء الفتلاوي

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