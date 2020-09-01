السيد الصدر يدعو الى

2020/09/01 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الى "تصفية" الحشد الشعبي من "العناصر السيئة ومحاكمتهم".وأنتقد السيد الصدر في تغريدة مطولة على أجزاء النزاعات العشائرية وتفاقم الخلافات السياسية.

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