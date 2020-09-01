الحمامي يرد على اتهامه بمخاطبة الكويت حول ميناء خور عبدالله

2020/09/01 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى وزير النقل السابق، النائب الحالي كاظم الحمامي، الثلاثاء، مخاطبته وزارة المواصلات الكويتية عندما كان وزيراً حول اتفاقية ميناء خور عبد الله.



وقال الحمامي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 ايلول 2020)، "نقول للمتخصصين بتزوير الكتب الرسمية: لا تنسوا تثبيت تواريخ وأرقام الكتب التي تزورونها"، موضحاً ان "الكتاب المرفق الذي لا يحمل رقما ولا تاريخا، والذي نشره احد المتسترين خلف الاسماء المستعارة باسم (مهدي الموسوي)، والذي يتهمني فيه بمخاطبة وزارة المواصلات الكويتية، نقول لهذا المتستر:-

ان الموانئ والممرات الملاحية في الكويت لا تتبع وزارة المواصلات وانما تتبع وزارة الدولة لشؤون الخدمات.

ان هذا الكتاب لا يحمل رقما ولا تاريخا.

لا يحق لأي وزارة عراقية مخاطبة وزارة عربية بأمور تتعلق بالاتفاقيات الثنائية الا من خلال وزارة الخارجية العراقية او مجلس الوزراء.

لا علاقة للوزير كاظم فنجان باتفاقية خور عبد الله التي يعود تاريخها الى عام 2012 والتي صادق عليها البرلمان عام 2013 ولم يكن كاظم فنجان وزيرا وقتذاك.

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