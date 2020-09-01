2020/09/01 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة..أكد مرشد الثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي أن “دولة الامارات خانت الاسلام والشعوب العربية ودول المنطقة والقضية الفلسطينية وستبقى وصمة عار عليهم”، متمنيا أن “”تستفيق الإمارات من هذا الوهم وتقوم بالتعويض عن نتائج هذا الفعل المدان”.
وقال خامنئي: “لقد شرّع الإماراتيّون الأبواب أمام الحضور الاسرائيلي في المنطقة وأودعوا قضيّة فلسطين، التي هي قضيّة اغتصابٍ […]
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وقال خامنئي: “لقد شرّع الإماراتيّون الأبواب أمام الحضور الاسرائيلي في المنطقة وأودعوا قضيّة فلسطين، التي هي قضيّة اغتصابٍ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: الامارات خانت الشعوب العربية والقضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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