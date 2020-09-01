خامنئي: الامارات خانت الشعوب العربية والقضية الفلسطينية


خامنئي: الامارات خانت الشعوب العربية والقضية الفلسطينية
2020/09/01 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة..أكد مرشد الثورة ​الاسلامية في ​ايران​ علي خامنئي أن “دولة ​الامارات​ خانت الاسلام والشعوب العربية ودول المنطقة و​القضية الفلسطينية​ وستبقى وصمة عار عليهم”، متمنيا أن “”تستفيق الإمارات من هذا الوهم وتقوم بالتعويض عن نتائج هذا الفعل المدان”.

وقال خامنئي: “لقد شرّع الإماراتيّون الأبواب أمام الحضور الاسرائيلي في المنطقة وأودعوا قضيّة فلسطين، التي هي قضيّة اغتصابٍ […]

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