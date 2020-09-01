السيد الصدر: حقوقنا لن تسترد بالسلاح وإنما بالسلام والاستمرار على القناعة بالإصلاح

2020/09/01 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن الحقوق لن تسترد بالسلاح وإنما بالسلام والاستمرار على القناعة بالإصلاح.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "قد قيل ما ضاع حق وراءه (مطالب) وليس ما ضاع حق وراءه مقاتل بغير حق، فسلاحنا يجب أن يكون نحو العدو الحقيقي، وحقوقنا لن تسترد بالسلاح وإنما بالسلام والتضحية والإصرار والاستمرار على القناعة بالإصلاح".

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