تقرير يتحدث عن مساعٍ اميركية لدفع دولتين إلى التعاون مع العراق في مجال تحسين الكهرباء

2020/09/01 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

نشرت مجلة امريكية، الثلاثاء (1 ايلول 2020)، تقريراً يتحدث عن وجود مساعٍ امريكية لدفع الكويت والسعودية من اجل التعاون مع العراق في مجال الكهرباء وتحسينها.

وأشار التقرير الذي نشرته مجلة "ذي ناشيونال انترست" الأميركية الى "وجود تحول استراتيجي لسياسة العراق نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مؤكداً أن "النفط لا يعد المورد الوحيد لبغداد، بل أن الشعب هو أعظم أصول العراق، رغم الفقر الذي يعيشه منذ سنوات".

وبحسب التقرير، تشيرُ الاحصائيات الى استعداد نحو 40% من سكان العراق إلى الدخول في سوق العمل، وهم الجيل الذين ولدوا بعد عام 2003.

وخلص التقرير الى ان المرحلة المقبلة "تتضمن مساع اميركية لدفع السعودية والكويت على التعاون مع العراق في مجال الكهرباء وذلك بهدف تحسين الشبكة الكهربائية"

وكانت وزارة الكهرباء العراقية كشفت، الأحد (30 آب 2020)، آخر تطورات ملف ربط كهرباء العراق مع الاردن عبر شركة جنرال إلكتريك، والتعديلات التي اجريت خلال زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، في تصريحات صحفية، إن "عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي أدى إلى تأخر الشروع في ربط كهرباء العراق مع الأردن، لأن من ضمن بنود العقد مع جنرال إلكتريك تحمل العراق 15% من قيمة المشروع، والباقي يغطى من خلال الاقتراض الخارجي".

وأضاف العبادي، أنه "في الزيارة الحكومية الأخيرة لواشنطن جرى التعديل على الاتفاق مع الشركة الأميركية لتقوم الأخيرة بتغطية 6% من المبالغ المطلوبة من العراق".

وأشار إلى أن "طول الخط يبلغ 300 كيلومتر، ويمتد في الأردن بطول 12 كيلومترا من مدينة الريشة إلى مدينة القائم بالعراق".

وأوضح أن "المرحلة الأولى من المشروع تبدأ باستيراد العراق كهرباء من الأردن بواقع 150 ميغاواطا، وتنتهي عند 960 ميغاواطا، بعد انضمام مصر إلى هذا المشروع"، مبينا أن "أسعار استيراد الكهرباء من مصر والأردن ستحدد لاحقا".

وإزاء الربط الكهربائي مع الأردن، أبرمت وزارة الكهرباء العراقية -خلال زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن مؤخرا- اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك، تتضمن تخصيص مبلغ 727 مليون دولار لربط كهرباء العراق بالأردن، وتمول عبر الاقتراض الخارجي.

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