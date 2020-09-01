مسجدي: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين

2020/09/01 | 20:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير ايران في بغداد "ايرج مسجدي"، انه لم يتخذ بعد اي قرار حول اقامة مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) في العراق بمشاركة الزوار الايرانيين....

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