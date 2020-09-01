تصريح جديد لمقتدى الصدر عن التطبيع العربي والاعتداء التركي

2020/09/01 | 20:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تغريدة على حسابه في تويتر، تحدث فيها عن الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم والتطورات الجديدة في العراق...

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