الكاظمي: قريبا ستقوم الأجهزة الامنية بعمليات لاستعادة هيبة الدولة

2020/09/01 | 20:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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