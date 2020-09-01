وزير التعليم في اقليم كردستان يعلن اصابته بكورونا

2020/09/01 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان آرام محمد قادر، اصابته بفيروس كورونا.وقال قادر في بيان إنه "يخضع الآن للعزل الذاتي ويطبق الاجراءات الصحية اللازمة".ودعا الوزير المتلامسين معه إلى "الإسراع بإجراء الفحص الطبي للتأكد من مدى سلامتهم من الفيروس"، مقدماً اعتذاره من الأشخاص الذين من المحتمل ان يكون قد نقل لهم العدوى./انتهى10

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