كلية الدفاع الوطني تحتفل بتخرج الدورة الثالثة والعشرين

2020/09/01 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ احتفلت كلية الدفاع الوطني في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية بتخرج دورة الدفاع الوطني الثالثة والعشرين .وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الاحتفال اقيم برعاية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبحضور وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبدالامير يارالله والأمين العام وكبار الضباط والقادة في وزارة الدفاع ".وتضمن الحفل القاء كلمات من قبل رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وعميد كلية الدفاع الوطني والدورة المتخرجة ، تضمنت المحاور والدروس والبحوث التي ناقشها وتلقاها المشاركون في الدورة من القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين والجهود المبذولة لتطوير مهارات الطلاب في ما يخص التخطيط الستراتيجي والامن الوطني.كما تضمن الاحتفال توزيع شهادات التخرج بين الخريجين من قبل وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش و الامين العام ، الذين قدموا التهاني والتبريكات للخريجين بعد نيلهم شهادة الماجستير في التخطيط الستراتيجي وشارة الدفاع الوطني./انتهى9

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